رسمياً.. برشلونة يعلن تجديد عقد لامين يامال

عدن - ياسمين عبد العظيم - وتوصل برشلونة إلى اتفاق تام مع وكيل يامال بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ليوقع اللاعب، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، بشكل رسمي على عقده الجديد في مكاتب النادي.

وجدد البارسا ارتباطه بيامال، والذي كان سيصل لخط النهاية في يونيو 2026، مع رفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد ليصل إلى مليار يورو.

ونفذ برشلونة رغبته في تجديد عقد يامال قبل ذهابه للعطلة الصيفية، لتستمر العلاقة بين لامين والنادي الذي احتضنه منذ سن السابعة من عمره.

ومن المنتظر أن يصبح العقد الجديد مفعلاً عندما يصل اللاعب لسن 18 عاماً قانونياً في الثالث عشر من يوليو القادم، حيث لا يمكن منحه عقداً أكثر من 3 سنوات دون السن القانوني.

ورأى خورخي مينديز، وكيل يامال، ضرورة رفع راتب اللاعب السنوي في العقد الجديد، تماشياً مع مكانته في الفريق بعد موسم مبهر مع كتيبة الألماني هانز فليك، علماً بأن الراتب الجديد سيصل إلى 20 مليون يورو سنوياً، شامل الحوافز والإضافات.