“محدش هيعرف يضحك عليك.. حركة واحدة بالموبايل هتخليك تعرف البطيخة الحمرا من قبل ما تمسكها.. لا تخبر بها احد

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة يبدأ الجميع في البحث عن الفواكه المنعشة وعلى رأسها البطيخ الأحمر الذي يشتهر بطعمه الحلو وقدرته على ترطيب الجسم لكن كم مرة قمت بشراء بطيخة ووجدتها بيضاء لا طعم لها أو قليلة النضج هذا الموقف يتكرر كثيرًا ويصيب الكثيرين بالإحباط لذلك نقدم لك اليوم حيلة ذكية باستخدام هاتفك المحمول تساعدك في اختيار البطيخة الناضجة والمثالية دون فتحها أو الاعتماد على الحظ.

سر اختيار البطيخة الناضجة باستخدام الهاتف

واحدة من الطرق الحديثة التي انتشرت مؤخرًا هي استخدام مصباح الهاتف المحمول للكشف عن لون البطيخة من الداخل هذه الطريقة تعتمد على تسليط ضوء الفلاش على سطح البطيخة في منطقة غير لامعة فإذا تسرب الضوء بسهولة وظهر بوضوح من الجهة المقابلة فهذا يشير غالبًا إلى أن البطيخة غير ناضجة أما إذا كان الضوء لا يمر أو بالكاد يظهر فهذا يدل على أنها حمراء وممتلئة من الداخل.

علامات بصرية مهمة لاختيار البطيخة المثالية

إلى جانب خدعة الهاتف توجد مجموعة من العلامات الأخرى التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة وتساعد على تحديد نضج البطيخة بدقة من بينها:

وجود بقعة صفراء على جانب البطيخة وهي دلالة على نضجها أثناء بقائها على الأرض لفترة كافية.

الصوت عند الطرق على البطيخة يجب أن يكون مجوفًا ورنانًا وليس مكتومًا.

وزن البطيخة يجب أن يكون ثقيلًا مقارنة بحجمها مما يشير إلى امتلائها.

وجود بعض الخطوط أو الشبكات البنية الرفيعة على القشرة الخارجية وهي نتيجة تلقيح جيد للثمرة.