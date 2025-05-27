الشرطة الفرنسية لا تمنع ارتداء قميص باريس سان جيرمان في مدينة مارسيليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكرت صحيفة لو باريزيان ان الشرطة الفرنسية لم تمنع ارتداء قميص نادي باريس سان جيرمان في مدينة مارسيليا يوم السبت القادم خلال المباراة التي ستجمعه بانتر ميلان الايطالي في نهائي دوري ابطال اوروبا .

ارتداء قميص باريس سان جيرمان في مدينة مارسيليا يوم النهائي القاري او في اليوم الموالي خاصة في حال تتويجه بلقب الابطال يشكل خطرا شديدا على صاحبه بالنظر الى العلاقة المتوترة بين الناديين.

عام 2020 قررت الشرطة منع ارتداء قميص باريس في مدينة مارسيليا مع غرامة مالية لمن يرتديه بعدما بلغ نادي العاصمة نهائي دوري الابطال الذي خسره من بايرن ميونخ .

عشاق نادي مارسيليا يعتزمون تنظيم احتفالات صاخبة في حال خسر باريس النهائي ضد الانتر استفزازا للباريسيين .