يوفنتوس يتجه نحو الساحر الياباني

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه يوفنتوس أنظاره نحو تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد من أجل دعم وسط ملعبه في الموسم المقبل.

ويطمح البيانكونيري في زيادة عدد اللاعبين الموهوبين في تشكيلته، ويبدو أنه لن يجد أفضل كوبو للتوقيع معه، خاصةً وأن سعره لن يكون باهظًا.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن رغبة يوفنتوس جاءت لتتزامن مع رغبة سوسيداد في بيع كوبو هذا الصيف، ومن المتوقع أن يكلف انتقال الياباني للسيدة العجوز نحو 60 مليون يورو.