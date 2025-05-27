برشلونة لا يريد تكرار ما حدث في عهد ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة El Pais أن نادي برشلونة يرفض تكرار أخطاء فترة ميسي المتعلقة بالرواتب، معتبراً أن الاستراتيجية الجديدة تركز على منح النجم الأساسي كامل الامتيازات، بينما يتم التعامل مع باقي اللاعبين وفق شروط السوق.

وأوضحت مصادر من إدارة النادي: “لا يمكن أن يتقاضى ظهير برشلونة راتبًا أعلى من مهاجم مانشستر سيتي”، في إشارة واضحة إلى ضبط هيكلة الرواتب وتجنب التضخم المالي داخل الفريق.