اخبار الخليج / اخبار اليمن

برشلونة لا يريد تكرار ما حدث في عهد ميسي

0 نشر
0 تبليغ

  • برشلونة لا يريد تكرار ما حدث في عهد ميسي 1/2
  • برشلونة لا يريد تكرار ما حدث في عهد ميسي 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر برشلونة لا يريد تكرار ما حدث في عهد ميسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة El Pais أن نادي برشلونة يرفض تكرار أخطاء فترة ميسي المتعلقة بالرواتب، معتبراً أن الاستراتيجية الجديدة تركز على منح النجم الأساسي كامل الامتيازات، بينما يتم التعامل مع باقي اللاعبين وفق شروط السوق.

وأوضحت مصادر من إدارة النادي: “لا يمكن أن يتقاضى ظهير برشلونة راتبًا أعلى من مهاجم مانشستر سيتي”، في إشارة واضحة إلى ضبط هيكلة الرواتب وتجنب التضخم المالي داخل الفريق.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا