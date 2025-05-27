أموريم يوبّخ غارناتشو: عليك بالدعاء حتى تجد نادياً يضمك

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد روبن أموريم الجناح الأيسر الدولي الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، حين نصحه بالصلاة لإيجاد ناد جديد يتعاقد معه، خلال إحدى الحصص التدريبية في مقر تدريب الفريق “كارينغتون” هذا الأسبوع.

وسُرب ما قاله روبن أموريم لغارناتشو أثناء التدريبات الأخيرة للفريق قبل حصول اللاعبين على راحة سلبية، وانتشرت الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تناولها الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

وجاء في رسالة روبن أموريم إلى أليخاندرو غارناتشو أمام لاعبي مانشستر يونايتد في كارينغتون: “من الأفضل لك أن تصلي حتى يمكنك العثور على ناد ليوقع معك”.

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد مع إنه لاعبه أليخاندرو غارناتشو بعد تغييره أمام إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز – 26 فبراير – REUTERS

وعانى غارناتشو من كثرة الجلوس على دكة البدلاء منذ وصول روبن أموريم لتدريب الفريق خلفاً للهولندي إريك تن هاغ، وارتبط اللاعب بالانتقال إلى نابولي في الميركاتو الشتوي الماضي لخلافة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا المنضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد غالت في مطالبها المالية لتفشل عملية نقله في اللحظات الأخيرة.

مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم يعطي تعليمات لأليخاندرو غارناتشو قبل إشراكه بديلاً أمام بورنموث – 22 ديسمبر 2024 – Reuters

وشارك اللاعب صاحب الـ 20 عاماً كبديل في آخر مباراتين له مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بموسم 2025/2024 أمام وست هام يونايتد (32 دقيقة) وتشيلسي (21 دقيقة).

ومنح أموريم غارناتشو 20 دقيقة فقط أمام توتنهام في نهاية مباراة نهائي الدوري الأوروبي التي خسرها يونايتد 1-0 في بلباو، قبل أن يقوم بوضعه على دكة البدلاء أمام أستون فيلا دون استخدام خلال الجولة الأخيرة من الموسم.