صورة: قائمة الأندية المتأهلة رسميًا لدوري أبطال أوروبا 2025-2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت شبكة beIN Sports عن قائمة الأندية التي ضمنت رسميًا مشاركتها في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي ضمت حتى الآن 29 فريقًا من نخبة أندية القارة العجوز.

وتنوعت الأسماء المشاركة بين كبار إنجلترا مثل ليفربول، مانشستر سيتي، آرسنال، تشيلسي، توتنهام، ونيوكاسل، ونجوم الليغا وعلى رأسهم برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، إلى جانب عمالقة ألمانيا بايرن ميونخ، باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، وآينتراخت فرانكفورت.

كما تأهلت أندية بارزة من فرنسا مثل باريس سان جيرمان، مارسيليا، وموناكو، ومن إيطاليا كل من إنتر، نابولي، أتالانتا، ويوفنتوس، بالإضافة إلى أندية من هولندا، البرتغال، تركيا، اليونان، بلجيكا، والتشيك.

ومع اقتراب نهاية التصفيات المحلية، ينتظر أن تكتمل القائمة النهائية للفرق الـ36 التي ستشارك في النسخة الجديدة من دوري الأبطال وفقًا للنظام الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.