غاسبريني يقترب من تدريب روما

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أصبح رحيل جيان غاسبريني عن أتالانتا أمرًا متوقعًا، حيث ازدادت وتيرة الأحداث في الفترة الأخيرة، ليقترب الإيطالي العجوز من تولي تدريب أحد المنافسين.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن هناك محادثات جارية الآن بين غاسبريني وإدارة الذئاب، ليتولى المسئولية خلفًا للراحل كلاوديو رانييري.

ويمتلك غاسبريني خبرة واسعة في كرة القدم الإيطالية، حيث جعل أتالانتا أحد الفرق القوية في البلاد خلال فترة وجيزة.