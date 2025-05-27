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غاسبريني يقترب من تدريب روما

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أصبح رحيل جيان غاسبريني عن أتالانتا أمرًا متوقعًا، حيث ازدادت وتيرة الأحداث في الفترة الأخيرة، ليقترب الإيطالي العجوز من تولي تدريب أحد المنافسين.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن هناك محادثات جارية الآن بين غاسبريني وإدارة الذئاب، ليتولى المسئولية خلفًا للراحل كلاوديو رانييري.

ويمتلك غاسبريني خبرة واسعة في كرة القدم الإيطالية، حيث جعل أتالانتا أحد الفرق القوية في البلاد خلال فترة وجيزة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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