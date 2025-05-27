مع من سيلعب كريسيتيانو رونالدو في كاس العالم للأندية ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن قائمة الاندية التي يمكن للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر ان ينضم اليها خلال مونديال الاندية من اجل المشاركة في البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة الامريكية .

وفقا لتقرير الصحيفة فان هناك سبعة اندية مرشحة للتعاقد مع رونالدو لمنحه فرصة المشاركة في المونديال و هي :

1- تشيلسي الانجليزي .

2- ريال مدريد الاسباني .

3- الهلال السعودي .

4- الوداد البيضاوي المغربي .

5- بالميراس البرازيلي .

6- انتر ميامي الامريكي .

7- مونتيراي المكسيكي .