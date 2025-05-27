الكشف عن عرضين إنجليزيين لكيفين دي بروين

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير عن تلقي البلجيكي كيفن دي بروين عرضين من ناديين إنجليزيين بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

رفض مانشستر سيتي منح كيفين دي بروين عقداً جديداً. ووفقاً لتقارير متعددة فإن البلجيكي المخضرم بات قريباً من الانتقال إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي.

كما أكد أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي بطل الدوري الإيطالي أنه تحدث إلى دي بروين وزوجته، لكنه سينتظر حتى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

قالت صحيفة “دايلي ميل” اليوم الثلاثاء، إن وست هام يونايتد وأستون فيلا تواصلا مع اللاعب، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق رغم أنه فتح الباب أمام بقائه في إنجلترا.

ورحل دي بروين عن سيتي بعد قضائه عشرة أعوام في صفوف الفريق، توج خلالها بالعديد من الألقاب أهمها الدوري الإنجليزي في ست مناسبات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة أيضاً.