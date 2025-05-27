الأهلي يتفوق على الاتحاد ويعادل السلسلة في نهائي دوري السوبر لكرة السلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - عاد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقوة، وحقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/76، في ثاني مواجهات الدور النهائي من دوري السوبر لكرة السلة موسم 2024/2025، ليعادل نتيجة السلسلة 1-1، بعدما خسر اللقاء الأول بنتيجة 83/73.

ويُقام الدور النهائي بنظام “Best of 5” على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتنافس الفريقان على الظفر بلقب البطولة من خلال تحقيق ثلاثة انتصارات، في سلسلة مثيرة تشهد تنافسًا شرسًا بين عملاقي اللعبة في مصر.

أبو العلا: اللجوء للمحكمة الرياضية إهانة للدوري المصري.. والزمالك يتعرض لتدمير ممنهج



شهدت المباراة تفوقًا واضحًا للأهلي في معظم فتراتها، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: انتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 28/22، قبل أن يعود الأهلي ويتقدم في الثانية 53/45، ويواصل التفوق في الثالثة 74/62، ثم يحسم اللقاء في الفترة الرابعة بنتيجة إجمالية 88/76.



بهذا الانتصار، ينعش الأهلي آماله في التتويج باللقب، ويجعل المواجهات المقبلة أكثر حسمًا وإثارة، حيث تُقام المباراة الثالثة يوم الخميس 29 مايو في تمام التاسعة مساءً، فيما تُلعب المباراة الرابعة يوم السبت 31 مايو الساعة السادسة مساءً، وتُقام المباراة الخامسة – في حال الاحتياج لها – يوم الأحد 1 يونيو الساعة الخامسة مساءً إذا استمرت السلسلة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد عبور عقبة الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 3/2 في سلسلة قوية، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، ليضرب الفريقان موعدًا ناريًا في النهائي المرتقب.

