أخبار اليمن : خلال 10 أيام.. 180 ألف نازح في غزة

خلال 10 أيام.. 180 ألف نازح في غزةكشفت المنظمة الدولية للهجرة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تسبب في نزوح قسري لما يقرب من 180 ألف شخص خلال عشرة أيام فقط، وذلك حتى 25 مايو الجاري.

وفي بيان صادر نيابة عن المجموعة العالمية لتنسيق وإدارة المخيمات، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الهجمات المباشرة على مراكز الإيواء، ووصفتها بأنها أصبحت "ظاهرة متكررة"، ما يفاقم معاناة النازحين الذين يعيشون ظروفا إنسانية بالغة السوء.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدارس التي تؤوي نازحين، خاصة من النساء والأطفال، لم يعد مجرد تصرف فردي أو عرضي، بل تحول إلى سياسة ممنهجة تُعدّ أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 19 شهراً.

وأشار المرصد، في بيان، إلى أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر مروعة عبر قصف مراكز الإيواء، وتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية، وفرض ظروف معيشية قاسية تمنع الحد الأدنى من مقومات الحياة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتجريدا ممنهجا للمدنيين من وسائل الحماية الأساسية.