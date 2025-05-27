صورة: ارقى وافضل لاعب على سطح الكوكب…!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: كرة القدم ظالمه احيانا… هناك من يستخدم السحر وهناك من هو السحر بنفسه …! ولكن وبكل اسف لم يجد ذلك التقدير او المردود الذي يستحق.

اندريس انييستا لاعب لن يمر على تاريخ كرة القدم بمثل صفاته واخلاقه او حتى بطولاته والمستويات التي كان يقدمها داخل وخارج الملعب.

هذا الاعب وطوال مسيرته لا يتحدث كثيرا لا يغلط كثيرا لا ينافق لا يكذب هو نموذج مثالي بل واستثنائي لا يوصف،

انييستا جلب كل البطولات التي من الممكن ان يتخيلها انسان بل هو من جلب اول بطولة كأس عالم لاسبانيا عاش برشلونة معه افضل سنواته وسجل ميسي برفقته اكبر ارقامه رحل ورحلت معه المتعه رحل وترك الكرة يتيمه بدون ابداعه

الكبير انييستا هو الوحيد من لاعبي الانديه الخصوم لريال مدريد قدم وداع مهذب وجميل لاسطورة الريال الخالده لوكا مودريتش …!

الكبار لا يرحلون.