اخبار الخليج / اخبار اليمن

بالأرقام.. تاريخ مواجهات تشيلسي وريال بيتيس

0 نشر
0 تبليغ

  • بالأرقام.. تاريخ مواجهات تشيلسي وريال بيتيس 1/2
  • بالأرقام.. تاريخ مواجهات تشيلسي وريال بيتيس 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر بالأرقام.. تاريخ مواجهات تشيلسي وريال بيتيس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لن تكون مواجهة تشيلسي مع ريال بيتيس غدًا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي هي الأولى من نوعها، حيث سبق وأن تواجه الفريقان من قبل في مختلف البطولات القارية الأخرى.

وبحسب قاعدة بيانات ترانسفير ماركت، فقد تقابل الخصمان الإنجليزي والإسباني 4 مرات من قبل، مرتان في كأس الكئوس الأوروبية، ومرتان في دوري أبطال أوروبا.

وكانت الغلبة في أغلب هذه المواجهات لصالح تشيلسي، حيث فاز في ثلاث مباريات، مقابل انتصار وحيد لبيتيس.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا