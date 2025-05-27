بالأرقام.. تاريخ مواجهات تشيلسي وريال بيتيس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لن تكون مواجهة تشيلسي مع ريال بيتيس غدًا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي هي الأولى من نوعها، حيث سبق وأن تواجه الفريقان من قبل في مختلف البطولات القارية الأخرى.

وبحسب قاعدة بيانات ترانسفير ماركت، فقد تقابل الخصمان الإنجليزي والإسباني 4 مرات من قبل، مرتان في كأس الكئوس الأوروبية، ومرتان في دوري أبطال أوروبا.

وكانت الغلبة في أغلب هذه المواجهات لصالح تشيلسي، حيث فاز في ثلاث مباريات، مقابل انتصار وحيد لبيتيس.