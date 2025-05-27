فليك يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بلقاء مع ناشئي برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - التقى مدرب برشلونة هانزي فليك بالعديد من لاعبي أكاديمية النادي “لاماسيا” اليوم الثلاثاء للتناقش معهم حول مستقبلهم مع الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وبعد انتهاء الموسم، قرر هانزي فليك البقاء في النادي عدة أيام للتشاور مع المدير الرياضي ديكو حول بعض الأمور الخاصة بالفريق والصفقات الجديدة.

ذكرت صحيفة “SPORT” أن هانزي فليك أخبر بعض اللاعبين أنهم سيتواجدون مع الفريق الأول عقب انتهاء الإجازة الصيفية وبداية الاستعداد للموسم الجديد.

أضافت الصحيفة أن من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف الفريق الأول لبرشلونة هو جوفري تورنتس، حيث يعتبر اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً من المرشحين البارزين لدعم مركز الظهير الأيسر مع الفريق.

سيجتمع لاعبو برشلونة يوم 13 يوليو لإجراء الفحوصات الطبية، وستكون الحصة التدريبية الأولى في اليوم التالي.