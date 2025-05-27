تمديد عقد لامين يامال حتى 2031 قرار غير مضمون!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- عبّر المحلل الكتالوني جوزيب ماريا مينغيلا عن تحفظه بشأن تجديد عقد لامين يامال لاعب برشلونة الشاب حتى عام 2031، مؤكدًا أنه لا يُفضّل العقود طويلة الأمد.

وقال ماريا “أنا لست من محبي العقود الطويلة جدًا، لأنه قد يحدث أن يصبح اللاعب متراخيًا، ولا توجد أي ضمانات بأنه سيكون هناك تحسن تدريجي في الأداء خلال ست سنوات.”

وأضاف مينغيلا: “لامين لاعب يملك إمكانيات كبيرة وظروفاً استثنائية، لكني لا أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم حاليًا”.