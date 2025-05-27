سواريز وميسي يعلنان إنشاء نادي رياضي جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نجما إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، عن تأسيس نادٍ لكرة القدم في أوروجواي.

وكشف سواريز عن التفاصيل عبر مقطع فيديو مطول نشره عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي.

وكشفا ميسي وسواريز عن مشروعهما الرياضي الجديد تحت اسم “ديبورتيفو إل إس إم”، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسميهما: لويس سواريز وميسي.



ووفقًا للتقارير الواردة، سيبدأ نادي “ديبورتيفو إل إس إم” مسيرته في دوري الدرجة الرابعة في أوروجواي.



وقال سواريز في مقطع الفيديو:”هذا المشروع هو المكان المثالي لمواصلة مشاركة رؤيتنا لكرة القدم، لذلك دعوت صديقي للانضمام إلى المشروع الاحترافي لنادي ديبورتيفو إل إس إم”.

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وفي عام 2018 افتتح سواريز مجمع ديبورتيفو إل إس الرياضي، والذي يضم حاليًا أكثر من 3000 عضو.

وبخلاف ناجحهما معًا عبر سنوات في كرة القدم، تربط ميسي وسواريز علاقة صداقة قوية، ويظهر الثنائي وأسرتهما سويًا باستمرار.

وبعد فترتهما في برشلونة، يلعب ميسي وسواريز الآن في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، والذي يشارك في كأس العالم للأندية 2025، وسيخوض مباراته الافتتاحية أمام الأهلي المصري يوم 14 يونيو القادم.

