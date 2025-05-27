قبل مواجهة بيتيس.. أفضلية تاريخية لتشيلسي على الفرق الإسبانية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سيكون تشيلسي على استعداد غدًا لمواجهة خصم إسباني جديد هو ريال بيتيس، حيث سيلتقيان في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وسبق وأن واجه البلوز الكثير من الفرق الإسبانية في مختلف البطولات القارية، والتي وصل عددها إلى 9 فرق من ضمنها الفريق الأندلسي.

وجاءت نتائج تشيلسي مع خصومه الإسبان بحسب أرشيف ترانسفير ماركت كالتالي: