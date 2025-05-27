“يا لك من لاعب”.. زيدان يودع مودريتش برسالة مؤثرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودّع أسطورة فرنسا وريال مدريد زين الدين زيدان، نجم الفريق لوكا مودريتش، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم.

عبر رسالة على إنستغرام، نشر مدرب ريال مدريد السابق صورة تجمعه باللاعب الكرواتي، مصحوبة برسالة تعبر عن تقديره لمسيرة اللاعب، وامتنانه لمعرفته.

وجاء في رسالة زيدان الذي تولى أيضاً تدريب مودريتش: “لوكا، يسعدني أن أمر بمسيرتك وأن أعيش هذه اللحظات معك. يا لك من لاعب كرة قدم! شكراً لك”.

مودريتش ودّع ريال مدريد بعد مشوار دام 13 عاماً، وفاز خلاله بـ28 لقباً.

ألقاب لاعب خط الوسط الكرواتي كان من بينها ثلاثة متتالية في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة زيدان.

ومن المنتظر أن يشارك مودريتش في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد الشهر المقبل قبل الرحيل عن النادي الملكي.

ولم يعلن مودريتش (39 عاماً) خطوته المقبلة في عالم كرة القدم، لكن من المتوقع أن يواصل اللعب ويؤجل قرار الاعتزال.