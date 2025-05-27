“فتى برشلونة المرعب”… نجوم إنتر يعترفون: لامين يامال هو الأصعب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: برغم خروج برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال، إلا أن لامين يامال خرج منتصرًا في نظر الجميع، حتى خصومه. الجناح الكتالوني البالغ من العمر 17 عامًا فقط، قدم أداءً استثنائيًا أمام إنتر ميلان، خطف فيه الأنظار وتحمّل مسؤولية فريقه كما لو كان لاعبًا مخضرمًا.في مباراتين من العيار الثقيل، لم يكن التأهل من نصيب البلوغرانا، لكن إنتر خرج بانطباع واضح: لامين ليس مجرد موهبة عابرة. اللاعبون أنفسهم لم يخفوا إعجابهم، حيث وصفه عدد منهم، من ضمنهم باستوني، زومر، تورام، فراتيسي، دي ماركو وأساني، بأنه “أصعب خصم واجهوه هذا الموسم”، رغم مواجهاتهم فرقًا بحجم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وأرسنال.نشر الحساب الرسمي لدوري الأبطال فيديو على منصة “إكس”، أكد فيه لاعبو الإنتر هذا الاعتراف الجماعي، ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثه النجم الصاعد.ومع اقتراب تمديد عقده حتى عام 2031، يضع لامين نصب عينيه تعويض إخفاق هذا الموسم، وربما التتويج بالكرة الذهبية، وهو لا يزال في السابعة عشرة. العالم بات يراقب… والإنتر أول الشهود!