برشلونة يمنح باو فيكتور حرية اختيار وجهته المقبلة وسط اهتمام من 6 أندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل نادي برشلونة العمل على حسم مستقبل مهاجمه الشاب باو فيكتور، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية داخل الدوري الإسباني.

بحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة النادي تفضل أن يختار اللاعب الوجهة التي تقنعه من الناحية الرياضية، في ظل توفر العديد من العروض.

ريال بيتيس، إشبيلية، جيرونا، فالنسيا، وسيلتا فيغو، إلى جانب فياريال، أبدوا اهتمامهم بالحصول على خدمات فيكتور.

وتتراوح الخيارات بين إعارة مباشرة أو انتقال نهائي مع احتفاظ برشلونة ببند إعادة الشراء، إذ يحرص النادي الكتالوني على الحفاظ على السيطرة على مستقبل اللاعب، تحسبًا لتألقه.

ويرغب الطرفان، النادي واللاعب، في حسم مستقبله في أقرب وقت ممكن، من أجل بدء فترة التحضير للموسم الجديد ضمن مشروع رياضي يمنحه دورًا أكبر.

على الرغم من وجود عروض من خارج إسبانيا، إلا أن المؤشرات الحالية ترجّح بقاءه في الليغا.