تشيزني يحسم قراره بشأن عرض برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفادت تقارير صحفية، أن تشيزني استقر على موقفه من تجديد عقده مع برشلونة، بعد العرض الذي قدمه النادي الإسباني.

حارس المرمى البولندي البالغ من العمر 35 عامًا، ينتهي عقده في 30 يونيو ولديه عرض تجديد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نقلاً عن تقارير بولندية، قرر تشيزني تجديد عقده مع برشلونة.



واتخذ تشيزني القرار بعد تفكير دام بضعة أيام مع عائلته، واستقر على توقيع عقد جديد مع برشلونة.



تشيزني سبق أن أعلن اعتزاله بعدما قرر ناديه السابق يوفنتوس عدم تجديد عقده، وحين تعرض الألماني مارك تير شتيجن للإصابة، قام برشلونة بالتفاوض مع الحارس البولندي.

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وفي أكتوبر الماضي انضم تشيزني لبرشلونة واكتسب ثقة المدير الفني هانز فليك، وأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الكتالوني.

وساهم تشيزني في تتويج برشلونة بالثلاثية، حيث توج الفريق بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وذكر التقرير أن تشيزني وافق على التجديد رغم معرفته بأن مشاركته قد تكون أقل، مع تعافي تير شتيجن.

