برشلونة قد لا يتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد قرار تشيزني

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تشير تقارير بولندية إلى أن تشيزني وافق على تجديد عقده مع برشلونة لمدة عام إضافي، مع إمكانية تمديد لعام آخر، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2025.

وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن الحارس البولندي يستمتع بوقته في برشلونة، لكنه يدرك أن فرصه ستكون أقل في الموسم المقبل بسبب عودة تير شتيجن إلى كامل لياقته.

وربما يعني قرار تشيزني، الذي لم يُعلن رسميًا بعد، أن النادي الكتالوني قد لا يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد في سوق الانتقالات الصيفية، رغم اهتمام النادي بضم خوان غارسيا، كما أشارت الصحيفة.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة رسميًا عن موقف تشيزني خلال الساعات المقبلة، حيث تُعد هذه الصفقة من الملفات العاجلة التي يجب حسمها بعد انتهاء الموسم.