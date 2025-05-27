ريال مدريد قادر على تغيير مستقبل زوبيميندي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت إذاعة “كوبي” الإسبانية أن لاعب ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي يقترب من الانضمام إلى آرسنال، حيث تشير كل الدلائل إلى أن وجهته المقبلة ستكون الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع ذلك، أكدت المصادر ذاتها أن مكالمة واحدة من ريال مدريد قد تقلب الموازين وتغير مسار الصفقة بالكامل.

رغم ارتباطه القوي بآرسنال، لم يحسم زوبيمندي قراره النهائي بشأن مستقبله حتى الآن، ما يفتح الباب أمام احتمالية انضمامه إلى صفوف الفريق الملكي، في حال أبدى الأخير اهتمامًا رسميًا بخدماته خلال الأسابيع المقبلة.

فهل يتحرك ريال مدريد لضم اللاعب الذي يحظى باهتمام المدرب تشابي ألونسو، قبل أن يحسم آرسنال الصفقة؟