بايرن ميونخ يستعيد جوهرته قبل كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي بايرن ميونخ رسميًا عودة اللاعب آدم أزنو مبكرًا من فترة إعارته مع ريال بلد الوليد، وذلك للانضمام إلى الفريق والمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي للبافاري: “اكتسب آدم أزنو خبرات قيّمة مع ريال بلد الوليد وتطور بشكل ملحوظ. واستمرار مشاركته يثبت أنه استطاع إثبات نفسه على هذا المستوى العالي. نريد الآن أن نعيده إلى قرب الفريق الأول خلال كأس العالم للأندية، ليواصل تطوره ويخطو خطواته التالية”.

عودة أزنو تعزز صفوف بايرن ميونخ وتمنحه خيارًا إضافيًا قبل خوض المنافسة العالمية التي ينتظرها النادي والجماهير بشغف.