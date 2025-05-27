غارسيا يقترب من برشلونة… مؤشرات إيجابية على حسم الصفقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن نادي برشلونة بات قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع حارس المرمى خوان غارسيا، لاعب إسبانيول، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك وفقًا لما أكده الصحفي أدريا بيتيس.

وقال بيتيس: “تواصلت للتو مع أشخاص مقربين جدًا من خوان غارسيا، وما يقولونه لي هو أنه حتى هذه اللحظة، إذا كان عليهم أن يراهنوا، فإنهم يراهنون على أن الصفقة ستتم”.

وعندما سُئل إن كان الانتقال إلى برشلونة، أجاب بكل وضوح: “نعم”.

يأتي هذا التطور بعد أيام من الجدل حول مستقبل الحارس الشاب، الذي ارتبط اسمه بعدة أندية داخل إسبانيا وخارجها.

ورغم التقارير التي تحدثت عن تفضيله الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، فإن المؤشرات الحالية تميل لصالح برشلونة.