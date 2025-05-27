شكرا لاهتمامكم بخبر رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم، القرارات الانضباطية الخاصة بالجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمسابقة دوري Nile الممتاز موسم 2024-2025، وذلك في إطار تطبيق لائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة المعتمد لهذا الموسم.

وأكدت الرابطة في بيانها أن العقوبات جاءت بناءً على تقارير حكام المباريات والمراقبين، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق اللوائح بحزم على جميع الفرق واللاعبين دون تمييز، في سبيل الحفاظ على الانضباط والروح الرياضية داخل المستطيل الأخضر.

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وشهدت هذه الجولة عدة مخالفات انضباطية تتعلق بحصول لاعبين على إنذارات متكررة، إلى جانب حالات طرد مباشر وتأخير في نزول الفرق لأرض الملعب. وتنوعت العقوبات ما بين الإيقاف والغرامات المالية، سواء بحق لاعبين أو أندية، في إطار السياسة المتبعة للحد من السلوك غير الرياضي داخل المباريات.



وأشارت الرابطة إلى أن تكرار بعض المخالفات، خاصة تأخير نزول الفرق للملعب، سيقابل بعقوبات أشد مستقبلًا، وذلك لضمان احترام توقيتات المباريات والحفاظ على سير البطولة بالشكل المثالي.

كما أوضحت أنه تم تفعيل المادة 54 من لائحة المسابقة، والتي تنظم آلية احتساب البطاقات والإنذارات على كافة عناصر اللعبة، بما في ذلك الأجهزة الفنية والطبية.

عقوبات الجولة الثامنة

مباراة البنك الأهلي والمصري:

إيقاف سيرجي أرنود أكا (البنك الأهلي) مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف باهر محمد مجدي المحمدي (المصري) مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه للسبب ذاته.

مباراة بتروجيت والزمالك:

إيقاف مصطفى شلبي محمد علي (الزمالك) مباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه بسبب الطرد لحصوله على إنذارين.

مباراة إنبي وزد:

إيقاف مصطفى عادل عبد المجيد يوسف (إنبي) مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).

إيقاف حمدي علاء السيد حامد (ZED) مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).

مباراة الإسماعيلي والجونة:

إيقاف محمد عادل فتحي عمار (الإسماعيلي) مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).

مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري:

إيقاف أحمد محمد يوسف السيد وعلي أحمد مهاب علي الفيل (مودرن سبورت) مباراة واحدة لكل منهما وغرامة 5000 جنيه لكل لاعب (الإنذار الثالث).

غرامة مالية على نادي مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه لتكرار تأخر نزول الفريق لأرض الملعب.

إيقاف محمد محمد هيثم عدنان (الاتحاد) مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة:

إيقاف أحمد السعيد عبد الحميد (طلائع الجيش) مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).

مع التأكيد على تطبيق المادة 54 الخاصة بالإنذارات والطرد على جميع عناصر الفرق.

