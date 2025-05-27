برشلونة يوافق على طلب خورخي مينديز لتمديد عقد لامين يامال

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360 – أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير موافقة نادي ب رشلونة الإسباني على إدراج البند الذي طلب خورخي مينديز وكيل أعمال لامين يامال وضعه في عقده الجديد.

ويتواجد خورخي مينديز وكيل أعمال لامين يامال في برشلونة لوضع الرتوش الأخيرة الخاصة بعقد النجم الشاب الجديد مع برشلونة.

ومن المتوقع أن يحصل لامين يامال على راتب سنوي يقدر بحوالي 16 مليون يورو.

برشلونة يوافق على إدراج البند الخاص بتتويج لامين يامال بالكرة الذهبية

وأوضح رومانو أنه كان هناك نقاش بين مينديز وإدارة برشلونة حول وضع بند خاص بالكرة الذهبية في عقد لامين يامال يتيح للاعب الحصول على مبلغ مالي كبير إذا نجح في الفوز بالجائزة.

وأضاف الصحفي أن برشلونة وافق على إدراج هذا البند بجانب وجود شرط جزائي في عقد اللاعب يقدر بمليار يورو.

ومن المتوقع أن يجدد عقد لامين يامال لمدة ست سنوات حتى صيف عام 2031.