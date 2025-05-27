الهلال يُغري برونو فيرنانديز بعرض مالي ضخم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قدم نادي الهلال عرضًا مغريًا لقائد مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز، يتضمن راتبًا أسبوعيًا يتجاوز مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل أربعة أضعاف راتبه الحالي مع النادي الإنجليزي.

وفقا لما ذكرته صحيف ديلي ميل، فإن العرض يشمل عقدًا لمدة ثلاث سنوات، بإجمالي قيمة تتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني، ويأتي في إطار استعدادات الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من فيرنانديز أو ممثليه بشأن العرض، لكن الهلال يواصل محاولاته لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي.