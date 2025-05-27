ممدوح عباس: لا مجال للابتزاز في نهائي الكأس.. واللاعبون يتحملون المسؤولية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة حادة قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مؤكدًا أن المباراة لا تحتمل أي ضغوط أو مبررات، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق لاعبي الفريق الأبيض.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إكس: “من يتصورون أن مباراة الكأس كعادتهم موسم للضغط والابتزاز.. نأبكم على شونة”، في إشارة منه إلى محاولات بعض الأطراف لاستغلال الحدث لتحقيق مكاسب شخصية أو إعلامية.

ممدوح عباس يفضح نوايا الدائنين لـ الزمالك: هناك نية للابتزاز



وأضاف: “الكأس الأول لأنه نادي الزمالك، فليس لكم من عذر”، مؤكدًا أن الانتصار في هذه المباراة يعد واجبًا على الفريق، وأن الانتماء لقميص الزمالك يجب أن يكون كافيًا لحسم اللقاء لصالح القلعة البيضاء.



وشدد رئيس الزمالك الأسبق على أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على عدد من نجوم الفريق، قائلًا: “مسؤولية المباراة على كل من شيكابالا، وعمر جابر، وأحمد فتوح، وعبد الله السعيد، وباقي الفريق”، مضيفًا بنبرة حاسمة: “ومعنديش كلام تاني”.

وتأتي تصريحات عباس في توقيت حساس، قبل النهائي المرتقب الذي يُنتظر أن يُقام خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب جماهيري كبير، وسعي الزمالك للتتويج بلقب غالٍ في موسم مضطرب.

