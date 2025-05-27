الزمالك يعلن تفاصيل الإصابة الصادمة للاعب السلة عمر هشام

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف إسلام جمعة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، النقاب عن تفاصيل الإصابة الصادمة لـ عمر هشام، لاعب الفريق.

وأوضح طبيب الفريق أن عمر هشام أصيب بقطع جزئي في وتر أكيلس، وذلك خلال مشاركته في مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر.

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وقال جمعة في تصريحات للمركز الإعلامي لـ نادي الزمالك، إن اللاعب خضع لأشعة عقب نهاية اللقاء، وأثبتت إصابته بالقطع الجزئي، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد مدة غيابه عن الملاعب.



وأكد طبيب الزمالك أن عمر هشام سيخضع لأشعة جديدة يوم الخميس المقبل، لتحديد البرنامج العلاجي وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد تأهل على حساب الزمالك إلى نهائي بطولة دوري السوبر بعد الفوز في المباراة الفاصلة بنتيجة 110-61.

