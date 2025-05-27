خياران أمام برشلونة بشأن مستقبل باو فيكتور

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يسابق نادي برشلونة الزمن لحسم بعض الملفات العالقة في سوق الانتقالات قبل الشروع في تعزيز صفوفه بصفقات جديدة، ومن أبرز هذه الملفات مصير المهاجم الشاب باو فيكتور، الذي سيُبتّ في مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما أفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية.

النادي الكتالوني تلقى العديد من العروض بشأن اللاعب، معظمها من أندية الدوري الإسباني، ويبدو أن هناك خيارين مطروحين على الطاولة: إما إعارته إلى نادٍ يمنحه دقائق لعب منتظمة، أو بيعه مع الاحتفاظ بخيار إعادة الشراء مستقبلاً، وهو السيناريو الذي يسمح للنادي بالتحكم بمصير اللاعب لاحقًا.

القرار المنتظر سيكون رياضيًا بحتًا، في ظل إعجاب المدرب هانز فليك بإمكانات باو فيكتور، ورؤيته له كمهاجم واعد في المستقبل.

ويُرتقب أن يعقد المدير الرياضي ديكو اجتماعًا مع ممثلي اللاعب لحسم الموقف بشكل نهائي.