اخبار الخليج / اخبار اليمن

جوزيه مورينيو يحسم مستقبله مع فنربخشة

0 نشر
0 تبليغ

جوزيه مورينيو يحسم مستقبله مع فنربخشة

شكرا لاهتمامكم بخبر جوزيه مورينيو يحسم مستقبله مع فنربخشة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360 – كشفت شبكة “ESPN” قرار البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن استمراره من عدمه مع فنربخشة.

وتولى جوزيه مورينيو تدريب فنربخشة صيف العام الماضي بعقد لمدة موسمين.

ولم ينجح جوزيه مورينيو في تحقيق أي بطولة مع الفريق التركي.

جوزيه مورينيو يقرر الاستمرار مع فنربخشة

وأشارت التقارير الصحفية إلى تفكير جوزيه مورينيو في ترك تركيا والبحث عن تحدٍ آخر.

ولكن أكدت الشبكة على اتخاذ جوزيه مورينيو قراره النهائي بالاستمرار مع فنربخشة حتى موعد انتهاء عقده على أقل تقدير.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا