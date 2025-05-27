جوزيه مورينيو يحسم مستقبله مع فنربخشة

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360 – كشفت شبكة “ESPN” قرار البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن استمراره من عدمه مع فنربخشة.

ولم ينجح جوزيه مورينيو في تحقيق أي بطولة مع الفريق التركي.

جوزيه مورينيو يقرر الاستمرار مع فنربخشة

وأشارت التقارير الصحفية إلى تفكير جوزيه مورينيو في ترك تركيا والبحث عن تحدٍ آخر.

ولكن أكدت الشبكة على اتخاذ جوزيه مورينيو قراره النهائي بالاستمرار مع فنربخشة حتى موعد انتهاء عقده على أقل تقدير.