الركراكي سيدعم غوارديولا أو أنشيلوتي لتدريب المغرب بشرط وحيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو وليد الركراكي مدرب المغرب واثقاً في قدرته على قيادة بلاده في كأس الأمم الإفريقية نهاية العام الجاري، رغم واقع إعلان دعمه لأي مدرب يستطيع التتويج باللقب القاري مع “أسود الأطلس”.

وكتب المغرب تاريخاً في كأس العالم 2022 عندما أصبح أول منتخب عربي أو إفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال، وارتفع سقف التوقعات وبات فريق المدرب الركراكي مطالباً بحصد اللقب القاري عندما يستضيف كأس الأمم بدءاً من ديسمبر المقبل.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي بعد إعلان قائمة المغرب قبل خوض مباراتين وديتين ضد تونس وبنين اليوم الثلاثاء: “إذا كان هناك مدرب أفضل مني يقود المنتخب المغربي في كأس الأمم، أنا مستعد لترك منصبي، فما يهمني هو أن يتوج المنتخب الوطني وأنا أول مشجع للمنتخب المغربي وأتشوق لرؤية أشرف حكيمي يرفع الكأس”.

وأضاف: “هناك من يرى أن بيب غوارديولا أو كارلو أنشيلوتي أو يورغن كلوب بوسعهم قيادة المنتخب المغربي للتتويج بالكأس، سأكون أول داعم، لكنني قادّ (قادر) عليها، لا حاجة لتعيينهم.. أنا مغربي ولا يوجد من سيحب البلد أكثر مني”.

وسيلعب المنتخب المغربي مباراة ودية ضد تونس في قمة عربية في 6 يونيو، قبل أن يواجه بنين بعدها بثلاثة أيام في مباراة ودية أخرى.

وقال الركراكي إنه يتقبل الانتقادات، ولا يواجه مشكلة في ذلك، وأكد أن تركيزه ينصب على قيادة منتخب المغرب لتحقيق الانتصارات.

وأضاف المدرب الذي حقق نجاحاً مذهلاً مع الوداد وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل تعيينه لقيادة منتخب أسود الأطلس: “مفتاح الفوز بكأس أمم إفريقيا هو النية”.