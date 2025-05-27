الوعد الذي قدمه ألونسو في يومه الأول كمدرب ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قدم تشابي ألونسو، المدرب الجديد لريال مدريد، وعده الأول لجماهير النادي في يومه الأول أمام وسائل الإعلام في الفالديبيباس.

الرجل الواثق والسريع البديهة أكد رغبته في إعادة روح الفريق وجعله “القوة التي لا تُقهر”، مشدداً على أهمية الأداء الجماعي واللعب الجذاب الذي يعشقه الجمهور.

وعد ألونسو بتشكيل فريق يلهم المشجعين ويجعلهم يعودون للاستمتاع بكرة القدم، معتبراً أن الوقت قد حان لبداية جديدة.

وفي ظل دعم رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي سلم مفاتيح مشروع الثورة في ريال مدريد بعد موسم صعب، يسعى المدرب الشاب لتطبيق قرارات تكتيكية جديدة تعزز كفاءة الفريق.

وأعلن النادي تعاقده مع مدافع جديد بناءً على طلب ألونسو، فيما تترقب الجماهير وصول ألكسندر أرنولد ولاعبين جدد قبل انطلاق كأس العالم.

فلورنتينو بيريز ورجال النادي يدعمون ألونسو، الذي يعرف جيداً متطلبات البرنابيو والألقاب التي ينتظرها الجميع.

كانت كلمات ألونسو واضحة: “أريد أن يقول الناس هذا هو الفريق الذي أحبه”، والآن يبقى فقط منح الوقت والثقة لتحقيق هذا الوعد.