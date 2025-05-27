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لاوتارو يكشف سبب بكاءه يومين قبل مواجهة برشلونة!

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  • لاوتارو يكشف سبب بكاءه يومين قبل مواجهة برشلونة! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، أنه قضى يومين يبكي في منزله بسبب إصابة قوية كادت تمنعه من المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

وأوضح لاوتارو في تصريحات لليويفا: “كنت أعاني من ألم شديد في ساقي ولم أكن قادرًا على رفعها، قضيت يومين في البكاء، لكن بفضل جهود الطاقم الطبي وفريق العلاج الطبيعي، تمكنت من التعافي واللعب في واحدة من أفضل مباريات الإقصاء في تاريخ البطولة، رغم أنني لم أكن في كامل جاهزيتي”.

وأضاف مهاجم الإنتر: “عندما تقدم برشلونة في مباراة العودة، لم أصدق ما حدث بعدما تركنا هدفين للهروب، لكن زملائي أظهروا عزيمة لا تصدق واستطعنا العودة والذهاب إلى الوقت الإضافي، نحن نستحق هذا النهائي بسبب العمل والتضحيات التي قدمناها كفريق”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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