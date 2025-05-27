برشلونة أمام قرار مصيري بشأن مستقبل بابلو توري

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي برشلونة يواجه قرارًا مهمًا بخصوص مستقبل لاعبه الشاب بابلو توري.

يجب على النادي أن يحدد ما إذا كان سيجدد عقد اللاعب ثم يعيره إلى نادٍ آخر ليحصل على وقت كافٍ للعب، أم أنه سيجدد عقده ويبيعه مع الاحتفاظ بنسبة من قيمة البيع في حالة انتقاله مستقبلاً.

في كل الأحوال، الخطوة الأولى التي يتعين على برشلونة اتخاذها هي تقييم ما إذا كان يرى في توري الإمكانات التي تؤهله ليصبح لاعبًا مناسبًا للمشاركة مع الفريق الأول في المستقبل القريب.

يبقى هذا القرار مهمًا بالنسبة لمسيرة اللاعب ومستقبل برشلونة في إدارة المواهب الشابة.