من قميص الطفولة إلى قلاع البرنابيو… هويسين يُحقق حلمه المدريدي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من as)

بدأ المدافع الهولندي الإسباني ديان هويسين أولى خطواته رسميًا مع ريال مدريد، الفريق الذي ارتبط به منذ الصغر.

وأثار اللاعب مشاعر جماهير النادي بعدما نشر صورة له عبر حسابه في إنستغرام وهو طفل يرتدي قميص الميرنغي، وكتب عليها: “نحن عائدون إلى البيت”، مرفقة بقلب أبيض، في إشارة لمدى حبه للنادي.

هويسين، صاحب الـ20 عامًا، أصبح أولى صفقات الميركاتو الصيفي للنادي الملكي، قادمًا من بورنموث الإنجليزي بعد موسم مميز خاض فيه 36 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الفريق باختيار زملائه.

هذا التألق دفع ريال مدريد لدفع 60 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لضمه.

ورغم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، إلا أن اللاعب كان حاسمًا بمجرد دخول ريال مدريد على خط المفاوضات، مُصرحًا: “شرف عظيم أن أكون ضمن اهتمامات نادٍ مثل ريال مدريد”.

ويُعد سيرجيو راموس، أسطورة الدفاع المدريدي، مثله الأعلى.وفي رسالة وداع مؤثرة لجماهير بورنموث، شكر هويسين الجهاز الفني وزملاءه في الفريق، مؤكدًا أن تجربته كانت مميزة ولا تُنسى.

خلال الأيام المقبلة، سيتم تقديمه رسميًا كلاعب جديد في ريال مدريد، حيث سيجتمع بالمدرب تشابي ألونسو قبل الانضمام لمعسكر منتخب إسبانيا المشارك في دوري الأمم الأوروبية.