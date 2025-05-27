ألونسو يثني على بيريز: شخصية رئيسية تقود ريال مدريد نحو المستقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بدور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، مؤكدًا على أهمية قيادته في دفع النادي نحو النجاح.

وقال ألونسو :”إن وجود فلورنتينو كرئيس يعني أنك تعلم أنه يقود النادي إلى الأمام، ويجب على كل واحد منا داخل النادي أن يساهم بدوره، ولكن بيريز هو بلا شك الشخصية الرئيسية في هذا النادي.”

هذا وقد أضاف: “مدريد هو الأفضل، بسبب حجمه، بسبب تاريخه، بسبب حاضره، وبسبب الطموح والتميز الذي نسعى إليه. وهذا هو السبب الذي يدفعك دائمًا إلى محاولة التحسن، وإعطاء المزيد”.

تأتي هذه التصريحات لتعكس التقدير الكبير الذي يكنه ألونسو لإدارة بيريز، التي لعبت دورًا حاسمًا في بناء فريق ريال مدريد القوي والمنافس على كافة الأصعدة.