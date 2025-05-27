رابطة الليغا تدين الإهانات ضد لابورتا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعربت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن إدانتها الشديدة للهتافات المسيئة التي طالت رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، خلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بلباو.

وأوضحت الرابطة أن عدة حوادث مسيئة وعنيفة وقعت في ست مناسبات مختلفة خلال اللقاء، من بينها هتافات من قبل مجموعة من مشجعي الفريق المضيف استهدفت لابورتا، حيث تم إطلاق عبارات نابية مثل: “لابورتا، أنت عاهرة، أين المال؟”، ما دفع الرابطة إلى إدراج هذه الوقائع ضمن الشكاوى الرسمية.