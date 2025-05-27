أبو العلا: اللجوء للمحكمة الرياضية إهانة للدوري المصري.. والزمالك يتعرض لتدمير ممنهج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، عن استيائه الشديد من تصاعد أزمة مباراة القمة الأخيرة، معتبرًا أن لجوء ناديي الزمالك وبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” على خلفية انسحاب الأهلي من اللقاء، يُعد إهانة لكرة القدم المصرية، ويضر بسمعة الدوري المحلي.

وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج “لعبة والتانية” على راديو “ميجا إف إم”: “اللجوء إلى المحكمة الرياضية أمر محزن وخسارة للجميع، المحكمة الرياضية تُستخدم في قضايا المستحقات الناتجة عن أزمات إدارية، وليس في تحديد مصير نتائج مباريات في الدوري المحلي”، مضيفًا: “لا أتمنى أبدًا أن تُحسم الأمور في كاس”.

وانتقد أبو العلا حالة الغموض التي تحيط باللوائح المنظمة للمسابقة، قائلاً: “شيء غريب جدًا إننا لا نعرف كيف نطبق اللوائح في الدوري المصري، لا يوجد وضوح في القوانين، وهذا يفتح باب الأزمات”.



وأضاف: “القضية ستظل قائمة بسبب قرارات غير حاسمة، مثل عدم خصم ثلاث نقاط فقط من الأهلي بعد انسحابه، وهو قرار أثار علامات استفهام كثيرة”.



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وشدد على أن “صناعة الأزمة جاءت من عدم تطبيق اللائحة بشكل جيد، ولا يوجد شيء اسمه قرار محصن في أي مكان بالعالم”. وأوضح أن الزمالك يشعر بأن اللوائح تُطبق عليه بشكل صارم، في حين تُغض الطرف عن أندية أخرى، ما يفتح بابًا للظلم ويزيد من حدة التوتر.

وفي سياق متصل، أعرب أبو العلا عن حزنه على ما وصفه بـ”الوضع المأساوي” الذي يعيشه الزمالك، قائلاً: “الزمالك يمر بحالة لم يشهدها في تاريخه، وهناك تدمير ممنهج للنادي، ولا أفهم سبب تجاهل أزماته”.

ورغم ذلك، أبدى ثقته في قدرة الجهاز الفني الحالي على إعادة بناء الفريق، قائلاً: “أي مدرب عاقل قادر على بدء مشروع إعادة بناء الزمالك، خاصة أن الفريق يحتاج إلى نحو 8 لاعبين جدد، لكن الأهم هو وجود نظام وهيكل إداري مستقر”.

واختتم أبو العلا حديثه بانتقاد مباشر للمسؤولين عن إدارة الكرة في مصر، مؤكدًا أنهم “لا يعرفون كيفية تطبيق اللوائح بشكل عادل ومتوازن”، مطالبًا بضرورة إصلاح المنظومة الكروية من جذورها قبل أن تتفاقم الأزمات وتفقد الجماهير الثقة في عدالة المنافسة.

