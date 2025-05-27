أنشيلوتي: دربت 34 برازيلياً وواجهت مشاكل مع واحد فقط

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل الجديد عن علاقته باللاعبين البرازيليين طوال مسيرته.

خلال اللقاء مع Globo Esporte، تحدث المدرب البالغ من العمر 65 عاماً عن علاقته مع جميع البرازيليين الذين دربهم واختار الأفضل والأكثر احترفاً بينهم.

بالنسبة لأنشيلوتي، فإن أفضل برازيلي دربه هو بلا شك رونالدو. يتذكر قائلا: “من الناحية الفنية، كان مذهلاً وهو أحد أطرف الناس في العالم. أما الأكثر احترافاً سيكون كافو. والأكثر تسلية … هناك الكثير. (إيدر) ميليتاو يجعلني أضحك كثيراً، فيني (فينيسيوس جونيور) أيضاً”.

وأضاف: “فيني بالنسبة لي، متواضع للغاية. فتى متواضع جداً. لهذا السبب أتحدث عنهم جيداً لأنني كانت على علاقة جيدة جداً معهم جميعاً، لقد اتصلوا بي جميعا لتهنئتي وتمنوا لي التوفيق”.

وأوضح أنشيلوتي أيضا أن “اللاعب البرازيلي يتمتع بمستوى تقني أعلى من غيره”. بالنسبة له ، على الجانب الشخصي، “إنه شخص يتعامل مع نفسه بشكل جيد وله شخصية هادئة ومتواضعة إلى حد ما”.

بالإضافة إلى ذلك، استثنى المدرب لاعباً واحداً بين جميع البرازيليين الذين دربهم في مسيرته، وقال: “لقد دربت 34 لاعباً ولا اعتقد أنني واجهت أي مشاكل مع أي منهم. قد يكون مع واحد، لكنني لن أخبرك من هو”.