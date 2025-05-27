أخبار اليمن : 54056 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

54056 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54 ألفاً و56 شهيداً، و123 ألفاً و129 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 79 شهيدا و163 مصابا، لافتة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمالي قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ونوهت إلى أنه منذ استئناف الحرب على القطاع في الثامن عشر من مارس الماضي، استشهد 3901 شخص، وأصيب 11088 آخرون.

تجدر الإشار إلى أن قطاع غزة يواجه وضعا إنسانيا كارثيا بسبب منع تدفق المساعدات الإنسانية للسكان، الأدوية والأجهزة الطبية للمستشفيات، وبقاء أكثر من مليوني شخص في المخيمات والملاجئ في ظروف معيشية في غاية التعقيد.