أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار وأجواء حارة

توقعات بهطول أمطار وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات إب، تعز، الضالع، ذمار، ريمة، عمران وحجة.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات المحويت، البيضاء وغرب كل من صعدة وصنعاء، وعلى مرتفعات لحج، أبين وشبوة وأجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.

وحسب المركز من المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة جافة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40-45 درجة مئوية.

في حين قد تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35-39 درجة مئوية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 4.7ملم، تعز: 2.4 ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.