بعد اهتمام برشلونة.. أبرز ما يميز حارس مرمى برايتون

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، يُعد خوان غارسيا، حارس مرمى إسبانيول، الهدف الرئيسي لبرشلونة لتعزيز مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل، إلا أن أسماء بديلة أخرى لا تزال قيد التداول.

من بين هذه البدائل يبرز بارت فيربروجن، حارس مرمى نادي برايتون، واللاعب الأساسي في منتخب هولندا.

يمتلك برشلونة تقاريرًا إيجابية للغاية عن فيربروجن، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، وقدم أداءً مميزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمين مع “النوارس”.

تبلغ القيمة السوقية لفيربروجن نحو 25 مليون يورو، بعد أن دفع برايتون 20 مليونًا مقابل ضمه من أندرلخت في 2023، ويملك عقدًا مع النادي الإنجليزي حتى 2028.

كما تم تثبيته في تشكيلة المنتخب الوطني تحت قيادة رونالد كومان منذ ظهوره الأول ضد فرنسا في أكتوبر 2023، وقدم مستويات متميزة في بطولة أوروبا الصيف الماضي، وتألق في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا.

ويتميز فيربروجن بردود فعل سريعة وقدرة حركية عالية بفضل طول قامته (1.94 متر).

كما يمتاز بمهارات جيدة في التعامل مع الكرة، وهو ما يعكس تأثير المدرسة الهولندية في تدريبه.

بدأ مسيرته في نادي NAC Breda قبل أن ينتقل إلى أندرلخت في عام 2020 مقابل 2.3 مليون يورو، وهو النادي الذي نشأ فيه وتلقى تدريبه الأساسي.