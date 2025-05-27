لحسم مستقبله.. 3 خيارات أمام رونالدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يجدد عقده مع نادي النصر حتى الآن.

في ظل هذه الظروف، أوضح رومانو أن النجم البرتغالي أمام خيارات متعددة، مما يفتح المجال لعدة سيناريوهات محتملة.

الخيارات المتاحة أمام رونالدو:

1- الانتقال إلى نادي في أوروبا:

قد يكون العودة إلى القارة العجوز خيارًا مطروحًا أمام رونالدو، حيث يمكنه الانضمام إلى أحد الأندية الكبرى التي تسعى لتعزيز صفوفها بنجم عالمي مثله.

2- البقاء في السعودية ولكن الانتقال لنادي سعودي آخر:

في حال قرر رونالدو البقاء في السعودية، فإنه قد يختار الانتقال إلى نادٍ آخر، مما يتيح له فرصة جديدة للتألق في دوري المحترفين.

3- تجديد عقده مع النصر بمشروع مختلف:

الخيار الثالث هو تجديد عقده مع نادي النصر، ولكن بمشروع جديد يهدف إلى تحقيق البطولات، من خلال تعزيز الفريق بصفقات جديدة أو تغيير في الاستراتيجية الفنية.