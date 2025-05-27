مدى تفاؤل برشلونة بشأن بقاء دي يونغ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، يعرب نادي برشلونة عن تفاؤل كبير بشأن استمرار لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ مع الفريق.

بعد تعافيه من مشاكل الكاحل، أصبح دي يونغ لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب هانز فليك، الذي لا يفكر في الاستغناء عنه.

كما أشار خوان لابورتا، رئيس النادي، إلى تغير ظروف اللاعب المهنية في الشهرين الماضيين، مؤكدًا: “نريده أن يبقى، فهو عنصر أساسي في إنجاح هذا المشروع”.

من جانبه، أعرب المدير الرياضي ديكو عن موقف مشابه قائلاً: “علينا أن نتوقف عن الحديث عن الماضي. ليس ذنبه ما يكسبه. لقد اقترب كثيرًا من مستواه السابق، وهو منخرط وسعيد ومتحمس. لا أعتقد أنه عومل بإنصاف. إنه لاعب للمستقبل، وإذا توصلنا إلى اتفاق، سنصل إلى هناك”.

وينتهي عقد دي يونغ مع برشلونة في يونيو 2026، ويعمل النادي حاليًا على تسريع المفاوضات لضمان بقائه ضمن صفوف الفريق.