ديكو ولابورتا يتفقان على سياسة واضحة في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، اتفق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والمدير الرياضي ديكو على سياسة حاسمة بعدم بقاء أي لاعب في الفريق مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده.

في ديسمبر الماضي، كان لابورتا وديكو واضحين جدًا مع فرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو، حيث حذّرا اللاعبين من ضرورة تجديد عقديهما قبل 30 يونيو، مؤكدين أنهم لا يريدون أن يبدأ الموسم مع لاعبين يتبقى لهم عام واحد في عقودهم.

وفي تصريحات على قناة TV3 يوم الاثنين، أكد لابورتا: “نحن لا نحب حقيقة أنهم على بعد عام واحد من إنهاء عقودهم”.

وتم حل وضع قلب الدفاع الأوروغوياني، الذي كان قريبًا من الرحيل إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية، حيث جدد عقده حتى عام 2031، مع استمرار احتمال تحركات أخرى له خلال الصيف.

يرى لابورتا وديكو أن وجود لاعب يمكنه التوقيع مع نادٍ آخر اعتبارًا من يناير يشكل خطًا أحمر، خاصة مع مستوى اللاعبين الذين قد ينتقلون لمنافسين مباشرين في الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

وأكد لابورتا أن “حالة دي يونغ ملحة”، مشددًا على ضرورة حسم ملف تجديد عقد لاعب الوسط الهولندي في أقرب وقت لتفادي أية أزمات مستقبلية.