المغربي حكيمي يقود حرباً ضد 4 دول في نهائي دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحلم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بأن يصبح أول مغربي على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

حكيمي يحمل آمال باريس سان جيرمان في التتويج الأول باللقب القاري، عندما يلعب ضد العملاق الإيطالي إنتر ميلان في المباراة النهائية في ميونيخ يوم 31 مايو.

وسلّط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الضوء على محاولة 7 لاعبين، بواقع 4 في إنتر و3 في باريس سان جيرمان، البحث عن أول لقب لبلادهم على الإطلاق في دوري الأبطال.

لكن في النهاية، لن يتحقق ذلك إلا لرباعي إنتر أو ثلاثي باريس الذي يضم منهم المغربي حكيمي.

وإلى جانب حكيمي في باريس، يبحث ويليام باتشو عن أول لقب لكولومبيا في دوري الأبطال، وكذلك الحال لزميله الكوري الجنوبي لي كانغ إن.

ويقدم حكيمي موسماً مذهلاً، وفاز بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، ونجح خلال كل مباريات الموسم في تسجيل 8 أهداف وصناعة 14 هدفاً، وبإجمالي المساهمة في 22 هدفاً، بينما نجح في دوري الأبطال وحدها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

أما في جانب الفريق الإيطالي، فهناك الرباعي المكون من الإيراني مهدي طارمي والتركي هاكان تشالهان أوغلو والأرميني هنريك مخيتاريان والألباني كريستيان أسلاني، وكلهم لم يسبق لأي لاعب من دولهم التتويج باللقب.