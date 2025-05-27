النصر يخيب آمال جماهيره مجددًا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علق الناقد الرياضي فهد الهريفي على هزيمة النصر أمام الفتح بنتيجة 3-2 في الجولة الأخيرة من دوري روشن، مشيرًا إلى أن الفريق يواجه أزمة حقيقية على الصعيدين الفني والإداري.

أكد الهريفي أن النصر يواصل إحباط جماهيره بأداء غير مستقر ونتائج غير مرضية، قائلاً: “الخسارة أمام الفتح ليست مجرد نتيجة، بل تعكس حالة الفوضى التي يعيشها الفريق”.

كما أشار إلى أن غياب الانضباط الفني وافتقار بعض اللاعبين للجدية قد أثر سلبًا على الأداء الجماعي، مضيفًا: “لا يوجد لاعب أو حارس يمكنه تحمل المسؤولية بشكل مستمر”.

واختتم الهريفي بالتأكيد على أن التشكيلة تعاني من فوضى واضحة، خاصة بين اللاعبين المواليد، مما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة.